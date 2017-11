Кличко розповів, за скільки років китайці побудують четверту гілку метро

«Китайські компанії готові побудувати четверту гілку метро за 5 років»

Китайський консорціум готовий побудувати четверту гілку метро з Жулян до Троєщини за 5 років. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у ефірі телеканалу «Прямий», повідомляє «Главком».

«1,5 мільйона киян та гостей користуються метрополітеном щодня. Мешканці Троєщини давно мріють про метро. Та ми розуміємо, що без добудови моста, який почали будувати понад 30 років тому, метро на Троєщину не буде. Я веду переговори з німецькою стороною про добудову Подільсько-Воскресенського мосту, наступного тижня теж їду на перемовини», – зазначив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що минулого тижня Київ підписав меморандум із консорціумом, у який входять China Railway International Group Co., Ltd. та China Pacific Construction Group with China Railway International Group Co., Ltd., про співпрацю у будівництві гілки метро з Жулян на Троєщину.

«Нам потрібно отримати державні гарантії від Кабінету Міністрів для того, щоб китайська компанія прийшла і почала будувати швидкими темпами. За 5 років вони беруться побудувати гілку з Жулян до Троєщини і також кажуть, що готові розглядати можливість участі у будівництві Подільсько-Воскресенського мосту», – додав Віталій Кличко.