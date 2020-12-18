Лікар назвав основне місце зараження киян коронавірусом

Сплеск захворюваності на коронавірус у Києві очікується в лютому

Очільник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан прогнозує зростання захворюваності на коронавірус у лютому і вважає, що основне місце зараження буде в родинах.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

Рубан переконаний, що у ресторанах не буде широкого поширення коронавірусу. «В ресторанах у нас впровадженні всі обмежувальні заходи, там не буде широкого поширення інфекції. Це будуть не ті масштаби, які можуть призвести до сплеску захворюваності. Основна увага - це родинні захворювання. Це буде майже 100% у родинах», – зазначив він.

Рубан вважає, що зараз немає підстав посилювати карантин. «Ні, підстав для цього немає (посилювати карантин раніше. – Ред.). У нас є підстави робити це в лютому, коли у нас прогнозується зростання захворюваності», – сказав він.

Рубан зазначив, що зараз ситуація в Києві залишається напруженою. «Вона напружена через стабільно високий показник госпіталізації важких випадків. Але негативом також є те, що менше звертаються за медичною допомогою або через недовіру до медицини, або через небажання. Тобто, займаються люди самолікуванням», – каже він.

Нагадаємо, за добу 16 грудня в Києві коронавірус виявлено у 1512 людей. Це на 346 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 15 грудня було 1858 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 96672 випадки захворювання на Covid-19.