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    За добу в Києві виялено півтори тисячі нових хворих на коронавірус

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    Серед усіх регіонів України у Києві найбільша&nbsp;<span>кількість підтверджених випадків Covid-19 за добу&nbsp;</span> - За добу в Києві виялено півтори тисячі нових хворих на коронавірус
    Серед усіх регіонів України у Києві найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 за добу 
    Фото з відкритих джерел

    Кількість виявлених нових хворих на коронавірус у Києві на 346 осіб менша, ніж за попередню добу

    За минулу добу, 16 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1512 людей. Це на 346 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 15 грудня було 1858 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 96672 випадки захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 30773 особи (за добу 876), померли 1662 особи (за добу 31).

    У Київській області зафіксовано 50666 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 626 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 705 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 22485 осіб (за добу 873), померли 849 людей (за добу 9).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 931751 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 16 грудня зафіксовано 12047 хворих на коронавірус. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      919704
    • Одужали
      535417
    • Хворіють
      368543
    • Померли
      15744

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 16 грудня у Києві було підтверджено 95160 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1858 осіб.   

    У Київській області було зафіксовано 50040 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 705 нових хворих.

    Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей. 

     

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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