Лікарі розповіли про стан Шахова і дружини, заражених коронавірусом



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В Київській області виявлено п'ять випадків підозри на захворювання коронавірусом

Стан двох жителів Київської області, в яких підтверджено захворювання на коронавірус, наразі контрольований. Обидва перебувають в ізоляції вдома. Про це повідомив під час брифінгу з приводу поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області директор департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації Максим Іонов.

«Вже підтверджено другий випадок захворювання короновірусною інфекцією. Це молода жінка, наразі стан і першого, і другого випадків — контрольований. Особи перебувають на ізоляції на лікуванні вдома», - розповів він.

Нагадаємо, другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, виявилася дружина народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, повідомляється, що в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них двоє людей госпіталізовані у Білій Церкві, двоє – у Києво-Святошинському районі, одна – у Броварах (не підтвердився).

Як відомо, 18 березня коронавірус діагностували у народного депутата Сергія Шахова. Нардеп розповів, що перебуває удома в самоізоляції і в нього підвищена температура. Шахов нещодавно повернувся з-за кордону.

В апараті парламенту повідомили, що народний депутат із групи «Довіра» Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня та не голосував.

Вже встановлено 50 осіб, із якими Шахов контактував останнім часом.