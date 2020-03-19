Коронавірус у Шахова: встановлено 50 осіб, з якими контактував депутат



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У нардепа Сергія Шахова виявили коронавірус

Встановлення людей, з якими міг контактувати нардеп, продовжується

Станом на вечір 18 березня встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим, у якого підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомляє у Facebook заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його інформацією, встановлення осіб, з якими міг контактувати нардеп, продовжується.

«Встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим під час його зустрічей в Верховній Раді та виступів в ефірах декількох телеканалів. І ця робота по виявленню зав’язків Шахова продовжується», - повідомив Геращенко.

За інформацією ЗМІ, у Верховній Раді перевіряють спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактувати із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.

До слова, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

Нагадаємо, що «Главком» отримав інформацію з апарату Верховної Ради про те, що у нардепа Сергія Шахова виявили коронавірус.

Також телеграм-канал «Тёмный Рыцарь» опублікував документ і стверджує, що це справжня довідка з поліції, в якій ідеться про переведення особового складу правоохоронців Обухівського району на посилений режим роботи через виявлений випадок коронавірусу у районі. У документі йдеться, що позитивний тест має Сергій Шахов, народний депутат України.

Зазначимо, що на початку березня, 8 і 9 числа, Шахов відвідував Францію.

Напередодні повідомлялося, що 18 депутатів парламенту Франції підхопили новий коронавірус. У депутата Жана-Люка Рейтцера, який став першим членом асамблеї, що заразився вірусом, хвороба прогресувала. Він залишається у лікарні.

Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, як відомо, наприкінці лютого зустрічався з Райтцером, і після цього самоізолювався в Україні. Коронавірус у нього не підтвердили.