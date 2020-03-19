У Раді підтвердили, що заражений коронавірусом Шахов не був на засіданні 17 березня



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Нардеп Сергій Шахов захворів на новий коронавірус

Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року та не голосував

Народний депутат із групи «Довіра» Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня та не голосував.

Про це повідомляє пресслужба апарату парламенту.

«У відповідь на запити засобів масової інформації щодо участі народного депутата Сергія Шахова у пленарних засіданнях повідомляємо, що зазначений політик, як раніше було повідомлено, на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня 2020 року був відсутній. Також зазначаємо, що Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року та не голосував», – йдеться у повідомленні.

Відповідну інформацію в Раді проілюстрували фотодовідкою реєстрації народного депутата за вибраний період з 3 по 18 березня 2020 року.

Як повідомлялося, напередодні ввечері президент Зеленський заявив, що картка народного депутата з депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова «голосувала» під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 17 березня. Шахов своєю чергою звернувся до Зеленського і заявив, що замість нього у Верховній Раді ніхто не голосував.

Сергій Шахов 18 березня повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус, але почувається добре. Інформацію про захворювання народного депутата на Covid-19 підтвердило Міністерство охорони здоров'я.

Як відомо, вже встановлено 50 осіб, з якими Шахов контактував останнім часом.