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    За добу в Україні ковід-щеплення зробили 15 тисяч осіб. Київ – у лідерах

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    Загалом вже вакциновано 477 833 українців - За добу в Україні ковід-щеплення зробили 15 тисяч осіб. Київ – у лідерах
    Загалом вже вакциновано 477 833 українців
    Фото: Міноборони

    Щеплення українцям роблять трьома препаратами

    В Україні упродовж доби 20 квітня зробили щеплення проти коронавірусної інфекції 15 042 громадянам. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов поінформував у Facebook.

    Від початку кампанії з вакцинації щеплення в Україні отримало 477 833 особи, з них 477 831 – вакциновано однієї дозою, а п'ятьох – двома (двоє громадян завершили вакцинацію за кордоном).

    Вчора найбільше вакциновано жителів столиці (1 650), найменше уколів було зроблено в Кіровоградській (181) та Луганській (194) областях.

    Щеплення українцям робило 269 мобільних бригад і 462 пункти вакцинації. Днем раніше протягом доби у країні зробили 12,1 тис. щеплень, цим займалося 232 мобільні бригади і 360 пунктів вакцинації.



    Згідно з даними системи моніторингу Ради національної безпеки і оборони України, 20 квітня громадянам ввели 4848 доз вакцини Comirnaty виробництва американської компанії Pfizer і німецької BioNTech, 4963 дози препарату CoronaVac китайської компанії Sinovac і 5231 дозу вакцини Covishield, яку виготовили в Індії за ліцензією британської AstraZeneca.

    У чергу на вакцинацію записалося вже 478 370 осіб, повідомив Степанов.

    За добу 20 квітня в Україні було виявлено 12 162 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії за офіційними даними захворіло 1 974 118 осіб.

    Національна академія наук оновила прогноз щодо розвитку епідемічної ситуації з коронавірусом в Україні. Так, смертність від Covid-19 повинна піти на спад найближчими днями.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов щеплення вакцинація коронавірус
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