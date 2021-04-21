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    Майже тисяча нових хворих: коронавірус не відступає від Києва

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    Столичні лікарні заповнені хворими на коронавірус - Майже тисяча нових хворих: коронавірус не відступає від Києва
    Столичні лікарні заповнені хворими на коронавірус
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Минулої доби у Києві від коронавірусу померли 40 осіб

    За минулу добу, 20 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 965 людей. Це на 73 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 19 квітня було 892 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 187196 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 116498 осіб (за добу 641), померли 4297 осіб (за добу 40).

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 113663 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 881 новий хворий. За попередню добу збільшення складало 647 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 89655 (за добу 1010), померли 2139 людей (за добу 32).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1974118 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 20 квітня зафіксовано 12162 хворих на коронавірус.

    За даними Степанова, 20 квітня у Києві зроблено 1650 щеплень від коронавірусу, на Київщині – 683.

    Нагадаємо, за добу 19 квітня в Києві виявили 892 хворих на коронавірус, померли 23 людини.

    Столична влада заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом у Києві.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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