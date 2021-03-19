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    Локдаун у Києві. Підприємці вийшли на протест (фото)

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    Представники &laquo;Save ФОП&raquo; протестують під столичною мерією - Локдаун у Києві. Підприємці вийшли на протест (фото)

    Представники «Save ФОП» протестують під столичною мерією

    Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

    Учасники протесту вимагають скасувати посилення карантину у столиці

    У п’ятницю, 19 березня, зранку під будівлею Київської міської державної адміністрації підприємці влаштували протест. Вони протестують через локдаун, який вводять в місті з 20 березня

    Про це повідомляє РБК-Україна.

    Наразі декілька десятків людей протестують під КМДА. Потім підприємці планують вийти на Майдан, а далі піти під Кабмін і до Офісу президента.

    Учасники протесту вимагають скасувати рішення щодо посилення карантину у столиці.

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    Локдаун у Києві. Підприємці вийшли на протест (фото)
    Локдаун у Києві. Підприємці вийшли на протест (фото)
    Локдаун у Києві. Підприємці вийшли на протест (фото)
    Локдаун у Києві. Підприємці вийшли на протест (фото)
    Локдаун у Києві. Підприємці вийшли на протест (фото)
    Локдаун у Києві. Підприємці вийшли на протест (фото)
    Локдаун у Києві. Підприємці вийшли на протест (фото)

    Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

    Так, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.

    Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у Київській області є «проблеми» у зв’язку з поширенням коронавірусом, тому регіон піде на жорсткий карантин.

    На засіданні Ради національної безпеки України, яке має відбутися 19 березня, обговорюватиметься небезпека третьої хвилі пандемії і можливість запровадження жорсткого карантину на всій території України.

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    Теги: Київ протести у Києві КМДА карантин коронавірус
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