Локдаун у Києві. Підприємці вийшли на протест (фото)

Учасники протесту вимагають скасувати посилення карантину у столиці

У п’ятницю, 19 березня, зранку під будівлею Київської міської державної адміністрації підприємці влаштували протест. Вони протестують через локдаун, який вводять в місті з 20 березня

Про це повідомляє РБК-Україна.

Наразі декілька десятків людей протестують під КМДА. Потім підприємці планують вийти на Майдан, а далі піти під Кабмін і до Офісу президента.

Учасники протесту вимагають скасувати рішення щодо посилення карантину у столиці.

Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

Так, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у Київській області є «проблеми» у зв’язку з поширенням коронавірусом, тому регіон піде на жорсткий карантин.

На засіданні Ради національної безпеки України, яке має відбутися 19 березня, обговорюватиметься небезпека третьої хвилі пандемії і можливість запровадження жорсткого карантину на всій території України.