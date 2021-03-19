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    Офіс президента: Київщина піде на жорсткий карантин

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    Місцева влада сама відповідає за регіональні локдауни - Офіс президента: Київщина піде на жорсткий карантин
    Місцева влада сама відповідає за регіональні локдауни

    У Київській області є «проблеми» у зв’язку з поширенням коронавірусом

    Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у Київській області є «проблеми» у зв’язку з поширенням коронавірусом, тому регіон піде на жорсткий карантин.

    Про це Тимошенко сказав в ефірі токшоу «Право на владу».

    «Зараз зроблено так, що закривають саме регіони. В Києві зараз погано, на Франківщині, Закарпатті, Житомирщині, Вінниччині – закрито. Але, наприклад, на Дніпропетровщині чи на Харківщині є вільні місця, 30% зайнятості ліжок, навіщо зачиняти регіон? Тому ми зараз зачиняємо саме регіони. Думаю, Київська область зараз також буде зачинятися, тому що там є проблеми», – заявив заступник голови Офісу президента.

    Він пояснив, що місцева влада сама відповідає за регіональні локдауни, оскільки їм краще видно, що відбувається на місцях.

    Нагадаємо, у четвер ввечері, 18 березня, волонтерка повідомила, що в київських обласних лікарнях закінчилися «коронавірусні» ліжка.

    Як відомо, Полтава і Харківщина посилюють карантин. Натомість у Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено «двотижневий тайм-аут», аби відтермінувати жорсткий локдаун.

    Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на коронавірус. За добу виявили понад 15 тисяч інфікованих, а днем раніше – рекордну кількість смертей за весь час пандемії.

    У «червоній» зоні перебувають чотири області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька.

    Київ перебуває в «помаранчевій» зоні, але посилює карантин на три тижні – з 20 березня.
    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну.

    18 березня РНБО зібрало на нараду провідних учених через сплеск коронавірусу в Україні.

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      Теги: місцева влада Київщина карантин Кирило Тимошенко Офіс президента коронавірус
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