Офіс президента: Київщина піде на жорсткий карантин

У Київській області є «проблеми» у зв’язку з поширенням коронавірусом

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у Київській області є «проблеми» у зв’язку з поширенням коронавірусом, тому регіон піде на жорсткий карантин.

Про це Тимошенко сказав в ефірі токшоу «Право на владу».

«Зараз зроблено так, що закривають саме регіони. В Києві зараз погано, на Франківщині, Закарпатті, Житомирщині, Вінниччині – закрито. Але, наприклад, на Дніпропетровщині чи на Харківщині є вільні місця, 30% зайнятості ліжок, навіщо зачиняти регіон? Тому ми зараз зачиняємо саме регіони. Думаю, Київська область зараз також буде зачинятися, тому що там є проблеми», – заявив заступник голови Офісу президента.

Він пояснив, що місцева влада сама відповідає за регіональні локдауни, оскільки їм краще видно, що відбувається на місцях.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 18 березня, волонтерка повідомила, що в київських обласних лікарнях закінчилися «коронавірусні» ліжка.

Як відомо, Полтава і Харківщина посилюють карантин. Натомість у Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено «двотижневий тайм-аут», аби відтермінувати жорсткий локдаун.

Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на коронавірус. За добу виявили понад 15 тисяч інфікованих, а днем раніше – рекордну кількість смертей за весь час пандемії.

У «червоній» зоні перебувають чотири області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька.

Київ перебуває в «помаранчевій» зоні, але посилює карантин на три тижні – з 20 березня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну.

18 березня РНБО зібрало на нараду провідних учених через сплеск коронавірусу в Україні.