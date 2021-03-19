Лікарні та морги переповнені. Стало відомо, що обговорюватиме РНБО

РНБО розгляне ситуацію зі стрімким поширенням коронавірусу в Україні

На засіданні Ради національної безпеки України, яке має відбутися 19 березня, обговорюватиметься небезпека третьої хвилі пандемії. Про це повідомила народна депутатка з фракції «Голос» Юлія Клименко розповіла в ефірі каналу «Україна 24».

«Ходять чутки, якщо так можна сказати, тому що офіційно ще не говорили, про те, що будуть обговорювати саме небезпеку третьої хвилі, що робити з третьою хвилею коронавірусу. Тому що у нас в багатьох областях переповнені лікарні, і вже розгортаються мобільні госпіталі. І не тільки лікарні, вибачте, вже переповнені й морги», – сказала вона.

За словами депутатки, питання полягає в тому, які обмежувальні заходи запроваджувати.

«Тому питання в тому, як бути далі – буде національний локдаун, чи обласні, регіональні. На цей момент, як я розумію, рішення не прийнято, і це буде обговорюватися на РНБО. Це серйозне питання, у нас тут вже мутований британський вірус. Але літаки з Британії у нас не припинили польоти з того часу, як вірус був виявлений у Великій Британії», – сказала Клименко.

Раніше стало відомо, що у п'ятницю, 19 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. Засідання має розпочатися о 17:00. За інформацією ЗМІ, прийняття особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні РНБО не очікується.

Як повідомлялося, 18 березня РНБО зібрало на нараду провідних учених через сплеск коронавірусу в Україні.

За минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи.

18 березня волонтерка повідомила, що в київських обласних лікарнях закінчилися «коронавірусні» ліжка.

Як відомо, Полтава і Харківщина посилюють карантин. Натомість у Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено «двотижневий тайм-аут», аби відтермінувати жорсткий локдаун.

Київ перебуває в «помаранчевій» зоні, але посилює карантин на три тижні – з 20 березня.