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    Локдаун у Києві: «Приватбанк» зробив заяву щодо режиму роботи

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    Після повернення локдауну жителів і гостей столиці сюрпризи у відділеннях &laquo;Приватбанку&raquo; не чекають - Локдаун у Києві: «Приватбанк» зробив заяву щодо режиму роботи
    Після повернення локдауну жителів і гостей столиці сюрпризи у відділеннях «Приватбанку» не чекають

    З 20 березня у Києві значно посилять карантин

    У Києві посилюють карантин з 20 березня через погіршення ситуації з Covid-19, і нові обмеження діятимуть по 9 квітня включно. У цей період сфера обслуговування переходить на особливий режим роботи.

    Як зазначили в адміністрації «Приватбанку», жителів і гостей столиці після повернення локдауну сюрпризи у відділеннях не очікують.

    «Банків це не стосується. Всі відділення «Приватбанку» у Києві та інших містах, у яких посилили карантинні обмеження, працюватимуть у звичному режимі», – розповіли «РБК Україна» представники фінансової установи.

    Зараз у зв'язку з карантином у всіх відділеннях була введена годинна перерва в роботі протягом дня, щоб провітрити приміщення і для додаткової прибирання. Також відділення закриті на вихідні. Актуальний графік можна перевірити на сайті банку у розділі «Відділення».

    Аналогічна ситуація і в «Ощадбанку», який також продовжує роботу за звичайним графіком.

    При цьому у фінустанові зауважили ЗМІ, що в банку нині обговорюють ситуацію у зв'язку з рішенням про посилення карантину в Києві.

    В адміністрації «Ощадбанку» пообіцяли за результатами оперативно проінформувати клієнтів.

    «Додамо, що в цілому, всі відповіді представників банківських установ Києва зводяться до однієї: «Відділення працюють в звичайному режимі, поки змін не було», – резюмує видання.

    Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

    Так, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.

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    Теги: Ощадбанк Київ банки Приватбанк карантин коронавірус
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