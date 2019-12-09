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    Страшна статистика: за тиждень на столичних дорогах сталося майже 900 ДТП

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    <span>8 грудня на Лісовому масиві автомобіль Skoda Octavia намагався припаркуватися, здав назад і збив на смерть жінку</span> - Страшна статистика: за тиждень на столичних дорогах сталося майже 900 ДТП
    8 грудня на Лісовому масиві автомобіль Skoda Octavia намагався припаркуватися, здав назад і збив на смерть жінку
    Фото: Інформатор

    Минулого тижня у ДТП в Києві загинули дві людини

    За минулий тиждень, з 2-го по 8 грудня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 896 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня – 847). У тому числі 23 аварії – з потерпілими (позаминулого тижня – 37).

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    За цей період загинуло двоє людей: пішохід та пасажир (позаминулого тижня – один загиблий). Травми отримали 26 людей (позаминулого тижня –40), серед них – мотоцикліст.

    За тиждень сталося 14 наїздів на пішоходів, із них 8 – на пішохідних переходах.

    Нагадаємо, у Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула жінка. Водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda. В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав, але від госпіталізації відмовився. Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi всі ознаки алкогольного сп'яніння.

    У неділю, 8 грудня, на Софіївській Борщагівці зіткнулися два автомобілі і маршрутка.

    8 грудня на Лісовому масиві в Києві сталася страшна ДТП: автомобіль Skoda Octavia намагався припаркуватися, здав назад і збив на смерть жінку.

    Національна поліція України ДТП Київ статистика водій автомобіль
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