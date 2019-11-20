Автохам заблокував рух трамваїв у Києві (фото)



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Водій автівки запаркувався у недозволеному місці Фото: Київ оперативний

На місце довелося викликати поліцію

Сьогодні, 20 листопада, на вулиці Дмитрівській у Києві автомобіль Renault заблокував рух трамваїв №15 і 18 у напрямку станції метро «Контрактова площа».

«Водій Renault (AH4139KX) запаркувався так, що транспорт проїхати не може», - повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На місце було викликано поліцію.

Рух трамваїв було відновлено о 14:02, повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».

Наразі курсування трамваїв за двома маршрутами відбувається з відхиленням від графіка.

Як повідомлялося, у Києві за результатами патрулювання смуг руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4,4 млн грн.

Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

Як розповів радник київського міського голови Максим Бахматов, за добу у Києві евакуюють близько 50 автомобілів порушників.