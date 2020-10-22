На Теремках було гаряче: проведено масштабний демонтаж МАФів (фото, відео)



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Фото: Київблагоустрій

Комунальники з поліцією і Муніципальною вартою прибрали понад 50 МАФів

На вулиці Заболотного, 20-А в Голосіївському районі Києві відбувся масштабний демонтаж тимчасових споруд та об’єктів сезонної торгівлі, які не мали дозвільних документів або встановлені з порушенням. Серед демонтованих об’єктів — купави, автокав’ярні, торговельні намети тощо. Про це повідомив в. о. директора комунального підприємства «Київблагоустрій» Микола Бойко.

«Понад 20 засобів пересувної торгівлі розміщувалися уздовж вулиці Заболотного, 20-А, частина з яких – на зупинці громадського транспорту. Також поруч був осередок стихійної торгівлі – близько 30 наметів без дозвільних документів. 21 жовтня працівники КП «Київблагоустрій» спільно з Муніципальною вартою, поліцією, комунальними підприємствами «Шляхово-експлуатаційного управління» Голосіївського району та «Центр організації дорожнього руху» очистили цю локацію», – зазначив Бойко.

Він розповів, що ще на початку місяця інспектори благоустрою винесли приписи власникам вказаних об’єктів. У приписах зазначалася вимога надати дозвільні документи на розміщення до комунального підприємства або самостійно демонтувати тимчасові споруди.

«Деякі власники прислухалися до вимоги та покинули локацію. Частину об’єктів, які залишилися, демонтували працівники КП «Київблагоустрій» на доручення Департаменту міського благоустрою. Решту – евакуював КП «Центр організації дорожнього руху», – додав Бойко.

Нагадуємо, що всі тимчасові споруди та об’єкти пересувної та сезонної торгівлі можуть розташовуватися в Києві лише за наявності дозвільної документації на розміщення.