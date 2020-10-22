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    На Теремках було гаряче: проведено масштабний демонтаж МАФів (фото, відео)

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    На Теремках було гаряче: проведено масштабний демонтаж МАФів (фото, відео)
    Фото: Київблагоустрій

    Комунальники з поліцією і Муніципальною вартою прибрали понад 50 МАФів

    На вулиці Заболотного, 20-А в Голосіївському районі Києві відбувся масштабний демонтаж тимчасових споруд та об’єктів сезонної торгівлі, які не мали дозвільних документів або встановлені з порушенням. Серед демонтованих об’єктів — купави, автокав’ярні, торговельні намети тощо. Про це повідомив в. о. директора комунального підприємства «Київблагоустрій» Микола Бойко.

    «Понад 20 засобів пересувної торгівлі розміщувалися уздовж вулиці Заболотного, 20-А, частина з яких – на зупинці громадського транспорту. Також поруч був осередок стихійної торгівлі – близько 30 наметів без дозвільних документів. 21 жовтня працівники КП «Київблагоустрій» спільно з Муніципальною вартою, поліцією, комунальними підприємствами «Шляхово-експлуатаційного управління» Голосіївського району та «Центр організації дорожнього руху» очистили цю локацію», – зазначив Бойко.

    Він розповів, що ще на початку місяця інспектори благоустрою винесли приписи власникам вказаних об’єктів. У приписах зазначалася вимога надати дозвільні документи на розміщення до комунального підприємства або самостійно демонтувати тимчасові споруди.

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    На Теремках було гаряче: проведено масштабний демонтаж МАФів (фото, відео)
    На Теремках було гаряче: проведено масштабний демонтаж МАФів (фото, відео)
    На Теремках було гаряче: проведено масштабний демонтаж МАФів (фото, відео)
    На Теремках було гаряче: проведено масштабний демонтаж МАФів (фото, відео)
    На Теремках було гаряче: проведено масштабний демонтаж МАФів (фото, відео)
    На Теремках було гаряче: проведено масштабний демонтаж МАФів (фото, відео)
    На Теремках було гаряче: проведено масштабний демонтаж МАФів (фото, відео)

    «Деякі власники прислухалися до вимоги та покинули локацію. Частину об’єктів, які залишилися, демонтували працівники КП «Київблагоустрій» на доручення Департаменту міського благоустрою. Решту – евакуював КП «Центр організації дорожнього руху», – додав Бойко.

    Нагадуємо, що всі тимчасові споруди та об’єкти пересувної та сезонної торгівлі можуть розташовуватися в Києві лише за наявності дозвільної документації на розміщення.

    Національна поліція України Київ стихійна торгівля благоустрій МАФи
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