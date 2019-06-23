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    Марш рівності: у Зеленського закликали поліцію не допустити сутичок

    • Розсилка
    Марш рівності: у Зеленського закликали поліцію не допустити сутичок
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На Банковій не повідомили, чи прийняв президент запрошення приєднатися до Маршу рівності

    Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу. Про це йдеться у повідомленні Адміністрації президента України, яке з'явилось на офіційній сторінці у Facebook у день проведення Маршу рівності.

    В АП нагадали, що президент є гарантом прав і свобод людини. Конституцією України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а отже не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, такими як колір шкіри, стать, національність, мова тощо.

    «Кожен громадянин має почувати себе у безпеці та не повинен піддаватися насильству. Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу», - йдеться у повідомленні.

    Проте в АП не повідомили, чи прийняв президент запрошення приєднатися до Маршу рівності.

    Нагадаємо, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», відбудеться в Києві в неділю, 23 червня.

    За даними КМДА, у заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій, міжнародні спостерігачі.

    В КМДА напередодні Маршу рівності закликали киян та гостей столиці до толерантності.

    Нагадаємо, минулого року Марш рівності пройшов 17 червня. За підрахунками поліції, у ньому взяли участь близько 3500 осіб. 

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