Марш рівності: у Зеленського закликали поліцію не допустити сутичок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На Банковій не повідомили, чи прийняв президент запрошення приєднатися до Маршу рівності

Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу. Про це йдеться у повідомленні Адміністрації президента України, яке з'явилось на офіційній сторінці у Facebook у день проведення Маршу рівності.

В АП нагадали, що президент є гарантом прав і свобод людини. Конституцією України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а отже не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, такими як колір шкіри, стать, національність, мова тощо.

«Кожен громадянин має почувати себе у безпеці та не повинен піддаватися насильству. Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу», - йдеться у повідомленні.

Проте в АП не повідомили, чи прийняв президент запрошення приєднатися до Маршу рівності.

Нагадаємо, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», відбудеться в Києві в неділю, 23 червня.

За даними КМДА, у заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій, міжнародні спостерігачі.

В КМДА напередодні Маршу рівності закликали киян та гостей столиці до толерантності.

Нагадаємо, минулого року Марш рівності пройшов 17 червня. За підрахунками поліції, у ньому взяли участь близько 3500 осіб.

Читайте також: