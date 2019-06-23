Марш рівності: у Зеленського закликали поліцію не допустити сутичок
На Банковій не повідомили, чи прийняв президент запрошення приєднатися до Маршу рівності
Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу. Про це йдеться у повідомленні Адміністрації президента України, яке з'явилось на офіційній сторінці у Facebook у день проведення Маршу рівності.
В АП нагадали, що президент є гарантом прав і свобод людини. Конституцією України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а отже не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, такими як колір шкіри, стать, національність, мова тощо.
«Кожен громадянин має почувати себе у безпеці та не повинен піддаватися насильству. Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу», - йдеться у повідомленні.
Проте в АП не повідомили, чи прийняв президент запрошення приєднатися до Маршу рівності.
Нагадаємо, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», відбудеться в Києві в неділю, 23 червня.
За даними КМДА, у заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій, міжнародні спостерігачі.
В КМДА напередодні Маршу рівності закликали киян та гостей столиці до толерантності.
Нагадаємо, минулого року Марш рівності пройшов 17 червня. За підрахунками поліції, у ньому взяли участь близько 3500 осіб.