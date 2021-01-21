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    Відлига та бурулькопад: українців попередили про нову небезпеку

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    В Україну прийшло різке потепління, яке несе із собою певну небезпеку&nbsp; - Відлига та бурулькопад: українців попередили про нову небезпеку
    В Україну прийшло різке потепління, яке несе із собою певну небезпеку 
    Фото з відкритих джерел

    Падіння снігу або льоду з даху може привести не лише до травми, але й до смерті

    Від четверга, 21 січня, в Україні розпочинається відлига. Однак українцям доведеться миритися з сильним вітром. На Заході рятувальники навіть оголосили про жовтий рівень небезпеки.

    Зараз до України прямує тепла повітряна маса. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила українська синоптик Наталка Діденко.

    «Йде нова повітряна тепла маса, холод упиратиметься, тому може посилюватися вітер – закутуйте шию щільніше», – застерегла Діденко. На всій території України відбувається перехід від морозів до потепління. Середня температура у четвер, 21 січня, у країні – +6 градусів тепла. Майже у всіх областях розпочалася відлига.

    Найсильніші пориви вітру синоптики прогнозують у західних регіонах. Там оголосили про жовтий рівень небезпеки. Йдеться про такі області:

    • Волинську;
    • Рівненську;
    • Хмельницьку;
    • Закарпатську;
    • Чернівецьку;
    • Івано-Франківську;
    • Тернопільську.

    Також місцева влада багатьох міст попереджає, що через перепади температури повітря, на дахах будівель можуть утворюватися нагромадження снігу та бурульки. 

    Зокрема, щоб вберегтися від падіння снігу з дахів, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки:

    • проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;
    • не ходити під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;
    • не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності - самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;
    •  власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;
    • обов'язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

    Нагадаємо, що у Києві вже розпочалося потепління. У найближчі дні температура повітря коливатиметься від -4°C до +5°C. Із різким потеплінням з’явилась небезпека падіння крижаних наростів. Інспектори благоустрою вже моніторять вулиці столиці щодо стану очищення дахів та козирків від бурульок.

    Теги: снігопад повітря вітер небезпека
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