  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сніг, крига та тиша: неймовірні фото зими в Чорнобильському заповіднику

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сніг, крига та тиша: неймовірні фото зими в Чорнобильському заповіднику

    У соцмережі показали, як виглядає засніжений Чорнобильський заповідник

    У Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник теж прийшла зима з тріскучими морозами та снігом.

    «На початку цього року до нас завітала справжня зима. З 14-го січня температури почали стало знижуватись і досягли середньодобового значення - 15 С. У той же час випав сніг. Навіть вдень відсутні відлиги», – розповіли співробітники заповідника.

    Крига скувала і водойми Чорнобильського заповідника. Лише де-не-де залишились промоїни, але вони згодяться для тварин.

    Працівники заповідники показали вражаючі фото засніженої Чорнобильської зони.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Сніг, крига та тиша: неймовірні фото зими в Чорнобильському заповіднику
    Сніг, крига та тиша: неймовірні фото зими в Чорнобильському заповіднику
    Сніг, крига та тиша: неймовірні фото зими в Чорнобильському заповіднику
    Сніг, крига та тиша: неймовірні фото зими в Чорнобильському заповіднику
    Сніг, крига та тиша: неймовірні фото зими в Чорнобильському заповіднику
    Сніг, крига та тиша: неймовірні фото зими в Чорнобильському заповіднику
    Сніг, крига та тиша: неймовірні фото зими в Чорнобильському заповіднику

    За прогнозами синоптиків, наприкінці цього тижня зима відступить.

    Теги: Чорнобильська зона снігопад Заповідники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies