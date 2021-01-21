Сніг, крига та тиша: неймовірні фото зими в Чорнобильському заповіднику

У соцмережі показали, як виглядає засніжений Чорнобильський заповідник

У Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник теж прийшла зима з тріскучими морозами та снігом.

«На початку цього року до нас завітала справжня зима. З 14-го січня температури почали стало знижуватись і досягли середньодобового значення - 15 С. У той же час випав сніг. Навіть вдень відсутні відлиги», – розповіли співробітники заповідника.

Крига скувала і водойми Чорнобильського заповідника. Лише де-не-де залишились промоїни, але вони згодяться для тварин.

Працівники заповідники показали вражаючі фото засніженої Чорнобильської зони.

За прогнозами синоптиків, наприкінці цього тижня зима відступить.