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Масована атака на Київ: пошкоджено 26 закладів освіти у п'яти районах столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Масована атака на Київ: пошкоджено 26 закладів освіти у п'яти районах столиці
На місцях вже працюють фахівці, які обстежують будівлі для визначення обсягів відновлювальних робіт
фото: Валентин Мондриївський/Facebook

Серед пошкоджених закладів – школи, дитячі садочки, професійно-технічні заклади, а також мистецькі та спортивні ліцеї

Нічна масована атака російських окупантів на Київ 17 червня вкотре завдала удару по освітній інфраструктурі столиці. За попередньою інформацією районних управлінь освіти, пошкоджено 26 закладів освіти у п'яти районах міста: Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

Наслідки обстрілу одного з навчальних закладів столиці
Наслідки обстрілу одного з навчальних закладів столиці
фото: Валентин Мондриївський/Facebook

Серед пошкоджених закладів – школи, дитячі садочки, професійно-технічні заклади, а також мистецькі та спортивні ліцеї. Зафіксовані вибиті вікна, пошкоджені фасади, двері та перекриття.

Вибиті вікна у будівлі навчального закладу
Вибиті вікна у будівлі навчального закладу
фото: Валентин Мондриївський/Facebook
Тимчасово вікна закривають підручними матеріалами
Тимчасово вікна закривають підручними матеріалами
фото: Валентин Мондриївський/Facebook

Наразі на місцях вже працюють фахівці, які обстежують будівлі для якнайшвидшого визначення обсягів відновлювальних робіт. За дорученням мера Києва Віталія Кличка, міська влада мобілізувала всі необхідні ресурси, щоб розпочати відновлення об'єктів у найкоротші терміни.

Наслідки атаки російських окупантів
Наслідки атаки російських окупантів
фото: Валентин Мондриївський/Facebook
Влада обіцяє якнайшвидше замінити розбиті шибки
Влада обіцяє якнайшвидше замінити розбиті шибки
фото: Валентин Мондриївський/Facebook

«Київ щоразу відновлює школи, садочки, гуртожитки – після кожного обстрілу. І зробить це знову. Щоб діти повернулися в рідні стіни вже з початку нового навчального року», – наголосив Валентин Мондриївський. 

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Теги: Київ війна школа обстріл

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