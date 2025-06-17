У Києві уламками пошкоджено гуртожиток авіаційного інституту

Внаслідок удару є постраждалі, загиблих немає

У Києві внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву ректора КАІ Ксенії Семенової в Instagram.

«Приліт» уламків у гуртожиток КАІ», – написала Семенова.

За її словами, внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Наразі студентів і працівників навчального закладу переселяють із пошкодженого приміщення.

Раніше ми писали, що у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

За його словами, інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Варто нагадати, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру.

«Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», – заявив він.

До слова, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Микола та Іванна жили на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.