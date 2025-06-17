Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві уламками пошкоджено гуртожиток авіаційного інституту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві уламками пошкоджено гуртожиток авіаційного інституту
Через російську атаку пошкоджено гуртожиток, є постраждалі
фото: соціальні мережі

Внаслідок удару є постраждалі, загиблих немає

У Києві внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву ректора КАІ Ксенії Семенової в Instagram.

«Приліт» уламків у гуртожиток КАІ», – написала Семенова.

За її словами, внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Наразі студентів і працівників навчального закладу переселяють із пошкодженого приміщення.

Раніше ми писали, що у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

За його словами, інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Варто нагадати, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру.

«Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», – заявив він.

До слова, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Микола та Іванна жили на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Теги: університет Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили 150 комп’ютерів, відеореєстратори, роутери, мобільні телефони та чорнові записи
У Києві викрито низку підпільних казино, які працювали навіть у комендантську годину
Вчора, 18:10
Порушник прибув до суду і визнав свою провину
Залицяння у столичному метро. Суд ухвалив неочікуване покарання
11 червня, 08:24
Ремонтні роботи тривали 13 годин
Рух поїздів на червоній лінії столичного метро повністю відновлено
6 червня, 19:21
Молодь має можливість поповнити свої бібліотеки завдяки державній програмі «єКнига»
18-річні кияни і киянки можуть отримати гроші на книжки за програмою «єКнига»: інструкція
4 червня, 15:59
Мозаїка вже знаходиться в роботі експертної комісії із захисту монументального мистецтва, і її руйнування суперечить заявленим принципам збереження культурної спадщини
Скандал у Голосіївському районі: мозаїчне панно Воробйова під загрозою знищення
27 травня, 12:51
Поліцейські затримали жінку одразу після отримання нею $4 тис. за першу послугу
Зняття з розшуку ТЦК за $4 тис.: у Києві затримано підозрювану в незаконній «схемі»
27 травня, 08:32
Зеленський погодив нових голів низки районів Києва
Зеленський погодив нових голів низки районів Києва
26 травня, 19:34
У Києві триває ліквідація наслідків атаки
Влада показала наслідки нічної атаки на Київ
24 травня, 16:46
Інформації про постраждалих наразі немає
На перехресті Здолбунівської та Григоренка сталася ДТП, рух транспорту ускладнений
22 травня, 10:28

Новини

У Києві уламками пошкоджено гуртожиток авіаційного інституту
У Києві уламками пошкоджено гуртожиток авіаційного інституту
Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: знищено частину будинку
Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: знищено частину будинку
Громадянин США помер під час російської атаки на Київ
Громадянин США помер під час російської атаки на Київ
Атака на Київ: у столиці є перебої зі світлом, пошкоджено гуртожиток
Атака на Київ: у столиці є перебої зі світлом, пошкоджено гуртожиток
У Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (оновлено)
У Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (оновлено)
Київ атакують «шахеди»: у столиці виникли пожежі (оновлено)
Київ атакують «шахеди»: у столиці виникли пожежі (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
95K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
69K
Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за роки великої війни – WSJ
65K
Скандал у Європарламенті: українська делегація залишила молодіжний форум через виступ Дар'ї Навальної
35K
Нацбанк продає золоті монети номіналом 200 грн: скільки коштують

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua