Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Куди зникло тіло Портнова? Cтолична влада надала інформацію з усіх цвинтарів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Куди зникло тіло Портнова? Cтолична влада надала інформацію з усіх цвинтарів
Андрія Портнов вбив невідомий кілер поблизу іспанської школи, куди він привіз своїх дітей
фото з відкритих джерел

21 травня ексзаступника глави Адміністрації президента Януковича було вбито в Іспанії

Інформація про можливе поховання у столиці України вбитого ексзаступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова публічно з’явилася два тижні тому. Тоді окремі ЗМІ писали, що екссоратника Януковича можуть поховати на Звіринецькому кладовищі у Києві.

«Главком» поцікавився у столичної влади, чи надходили їм листи від родини загиблого Портнова щодо поховання останнього на цвинтарях Києва. У відповіді на запит департамент житлово-комунального господарства КМДА, у підпорядкуванні якого перебувають комунальні ритуальні служби, повідомив: станом на 12 червня не отримував інформацію щодо поховання Андрія Портнова у місті Києві через систему електронного документообігу.

Куди зникло тіло Портнова? Cтолична влада надала інформацію з усіх цвинтарів фото 1

Крім цього, жодних звернень з питань поховання Андрія Портнова у Києві не надходили ані керівництву Київської міської військової адміністрації, ані міському голові, ані Київській міській раді.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова в середу вранці, 21 травня, біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. «Андрій призначав усіх суддів... Кваліфікаційна комісія була під ним і значна частина суддів в Україні була ним призначена. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати» – заявив Царьов.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.

Також з’явилася інформація, що Головне слідче управлінням Національної поліції України розслідує кримінальне провадження за фактом умисного вбивства Андрія Портнова (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу) в Іспанії. Що стосується іспанських правоохоронців, то вони засекретили всі провадження у справі про вбивство колишнього топпосадовця України.

Читайте також:

Теги: Київ війна вбивство Іспанія цвинтар Андрій Портнов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Українська дипломатія зробила усе можливе, щоб спробувати задовільнити «миротворчий зуд» усіх партнерів – і в Європі, і в США»
Ось навіщо Путіну був потрібен Стамбул
15 травня, 08:02
Путін постійно використовує теракти, як одну з ключових переваг
Путін постійно використовує теракти, як одну з ключових переваг
9 червня, 11:13
Гладковський проходить у справі закупівлі автомобілів для ЗСУ за завищеними цінами
Гладковський на волі? Адвокат спростував затримання соратника Порошенка
14 травня, 18:06
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну країну залишила значна частина громадян
Названо умови, за яких біженці повернуться в Україну
18 травня, 05:55
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 17-18 травня
15 травня, 22:00
Австрія зробила заяву щодо миротворчої місії в Україні
Австрія зробила заяву щодо миротворчої місії в Україні
19 травня, 06:21
У березні 2023 року добровільно приєднався до лав Збройних Сил України
Поліг під час бойових дій на Торецькому напрямку. Згадаймо Олександра Кравчука
25 травня, 09:00
Глава МЗС заявив, що Україна чекає на російське бачення щодо майбутнього безумовного перемир'я
Сибіга назвав нову головну мету Росії в переговорному процесі
23 травня, 21:19
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у середу, 28 травня
Сили оборони знищили ексгравця збірної Росії з футзалу
25 травня, 11:34

Кримінал

Куди зникло тіло Портнова? Cтолична влада надала інформацію з усіх цвинтарів
Куди зникло тіло Портнова? Cтолична влада надала інформацію з усіх цвинтарів
Правоохоронці викрили колишніх топпосадовців Мінрегіону на корупції
Правоохоронці викрили колишніх топпосадовців Мінрегіону на корупції
Чинний нардеп отримав ще одну підозру у держзраді
Чинний нардеп отримав ще одну підозру у держзраді
МАГАТЕ повідомило, чи постраждали ядерні об'єкти Ірану внаслідок атак Ізраїлю
МАГАТЕ повідомило, чи постраждали ядерні об'єкти Ірану внаслідок атак Ізраїлю
Махінації із працевлаштуванням водія. Президент Академії аграрних наук отримав підозру
Махінації із працевлаштуванням водія. Президент Академії аграрних наук отримав підозру
Бойові доплати за фіктивну службу: ДБР повідомило нові деталі справи 110-ї бригади
Бойові доплати за фіктивну службу: ДБР повідомило нові деталі справи 110-ї бригади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
50K
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
27K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
11K
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
5775
Американський дипломат поставив під сумнів необхідність НАТО – допис згодом видалив

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua