Куди зникло тіло Портнова? Cтолична влада надала інформацію з усіх цвинтарів

21 травня ексзаступника глави Адміністрації президента Януковича було вбито в Іспанії

Інформація про можливе поховання у столиці України вбитого ексзаступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова публічно з’явилася два тижні тому. Тоді окремі ЗМІ писали, що екссоратника Януковича можуть поховати на Звіринецькому кладовищі у Києві.

«Главком» поцікавився у столичної влади, чи надходили їм листи від родини загиблого Портнова щодо поховання останнього на цвинтарях Києва. У відповіді на запит департамент житлово-комунального господарства КМДА, у підпорядкуванні якого перебувають комунальні ритуальні служби, повідомив: станом на 12 червня не отримував інформацію щодо поховання Андрія Портнова у місті Києві через систему електронного документообігу.

Крім цього, жодних звернень з питань поховання Андрія Портнова у Києві не надходили ані керівництву Київської міської військової адміністрації, ані міському голові, ані Київській міській раді.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова в середу вранці, 21 травня, біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. «Андрій призначав усіх суддів... Кваліфікаційна комісія була під ним і значна частина суддів в Україні була ним призначена. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати» – заявив Царьов.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.

Також з’явилася інформація, що Головне слідче управлінням Національної поліції України розслідує кримінальне провадження за фактом умисного вбивства Андрія Портнова (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу) в Іспанії. Що стосується іспанських правоохоронців, то вони засекретили всі провадження у справі про вбивство колишнього топпосадовця України.