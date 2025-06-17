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На Київщині ворог пошкодив залізницю та вагони із зерном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Київщині ворог пошкодив залізницю та вагони із зерном
Знищений вагон, який перевозив зерно
фото: Facebook/Oleksandr Pertsovskyi

Під час масованої повітряної атаки зазнала уражень залізнична інфраструктура

Російські загарбники під час масованої повітряної атаки пошкодили залізничну інфраструктуру в Києві та області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

На одній з опублікованих світлин видно уражений вагон, в якому перевозили зерно. «Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське», – написав гендиректор компанії Олександр Перцовський.

На Київщині ворог пошкодив залізницю та вагони із зерном фото 1
Знищені вагони компанії через російський удар
Знищені вагони компанії через російський удар
фото: Facebook/Oleksandr Pertsovskyi

Нагадаємо, російські війська здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 15 людей, повідомлялося про майже сотню постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні ракети.

До слова, після нічних обстрілів Києва, що призвели до значних руйнувань та постраждалих, у столиці розгорнуто оперативні штаби для надання допомоги мешканцям, чиї будинки були пошкоджені. Штаби працюють у кількох районах міста.

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Теги: Київ Укрзалізниця зерно Київщина

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