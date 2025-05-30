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Придатні майже всі: нардеп повідомив результати повторних ВЛК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Придатні майже всі: нардеп повідомив результати повторних ВЛК

Скарг щодо можливих порушень з боку ВЛК дуже мало

В Україні серед обмежено придатних до військової служби громадян, які повторно проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), 99% визнаються придатними. Про це повідомив член комітету Верховної ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу, передає «Главком».

Зазначається, що після проходження повторного медогляду практично всі, 99%, визнаються придатними до військової служби.

Половина тих, хто повторно пройшов ВЛК, визнана придатною без застережень, друга половина придатна для служби в тилових частинах.

«На даний момент 50% тих, хто пройшов повторно ВЛК, визнані придатними до військової служби без будь-яких застережень, а десь біля половини придатні до військової служби з певними застереженнями, тобто в тилових частинах забезпечення», – розповів нардеп.

Водночас зазначається, що скарг щодо можливих порушень з боку ВЛК дуже мало.

Нагадаємо, усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Крайній термін, коли обмежено придатні можуть пройти повторну ВЛК – 5 червня 2025 року включно.

Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему «Резерв+».

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

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Теги: мобілізація ЗСУ війна Федір Веніславський військові

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