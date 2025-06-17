Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: горить будинок

У Києві виникло багато пожеж через російські атаки

Через атаку загорівся багатоповерховий будинок

У ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакує Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі, повідомляє «Главком».

На Київ летіла велика кількість «шахедів», а потім стало відомо про ракети у напрямку столиці. У місті чули гучні вибухи. У мережі пишуть, що постраждав аеропорт «Жуляни».

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів.

Раніше ми писали, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру.

«Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», – заявив він.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Микола та Іванна жили на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль.