Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: горить будинок

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: горить будинок
У Києві виникло багато пожеж через російські атаки
фото: glavcom.ua

Через атаку загорівся багатоповерховий будинок 

У ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакує Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі, повідомляє «Главком».

На Київ летіла велика кількість «шахедів», а потім стало відомо про ракети у напрямку столиці. У місті чули гучні вибухи. У мережі пишуть, що постраждав аеропорт «Жуляни».

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. 

Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: горить будинок фото 1
Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: горить будинок фото 2
Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: горить будинок фото 3
Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: горить будинок фото 4

Раніше ми писали, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру.

«Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», – заявив він.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Микола та Іванна жили на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль. 

Теги: вибух росія Київ ракетная атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін хоче повну владу над Європою
Плани Путіна на літо
30 травня, 15:20
У Харкові пролунали вибухи
Росія атакувала Харків ракетою: пошкоджено будинки, є постраждалий
22 травня, 02:43
Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ
Одіозна чиновниця з РФ поскаржилася, що європейське лобі блокує допуск російських лижників
23 травня, 12:11
Міністр фінансів США Скотт Бессент попросив не включати формулювання про зниження граничної ціни на нафту
США виступили проти зниження граничної ціни на російську нафту в комюніке G7
27 травня, 18:47
Уражені підприємства займаються виготовленням зброї та її компонентів
Генштаб повідомив деталі ураження російських оборонних підприємств
28 травня, 17:08
Розвідка: Створення та впровадження «цифрового рубля» потенційно може спричинити появу системи «поведінкової лояльності»
Москва впроваджує «цифровий рубль» для стеження за громадянами – розвідка
31 травня, 14:32
Винищувачі F-35A мають дальність польоту 1400 км
Британія хоче купити у США ядерні винищувачі через загрозу з боку РФ
2 червня, 06:35
Мета виставки – нагадати суспільству про важливість підтримки дітей, про обов’язок розкрити над ними «парасольку дитинства»
У столичному метро відкрилась виставка дитячих малюнків «Парасолька дитинства»
30 травня, 09:05
Весняні місяці, крім травня, були у столиці теплішими за норму
Минула весна у Києві стала однією з найтепліших за 140 років
3 червня, 15:18

Новини

Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: горить будинок
Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: горить будинок
Громадянин США помер під час російської атаки на Київ
Громадянин США помер під час російської атаки на Київ
Атака на Київ: у столиці є перебої зі світлом, пошкоджено гуртожиток
Атака на Київ: у столиці є перебої зі світлом, пошкоджено гуртожиток
У Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (оновлено)
У Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (оновлено)
Київ атакують «шахеди»: у столиці виникли пожежі (оновлено)
Київ атакують «шахеди»: у столиці виникли пожежі (оновлено)
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
90K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
67K
Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за роки великої війни – WSJ
58K
Скандал у Європарламенті: українська делегація залишила молодіжний форум через виступ Дар'ї Навальної
34K
Прогноз магнітних бур на 16-18 червня: якою буде сонячна активність

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua