У Києві загинули 14 людей, ще понад 40 постраждали (оновлено)
Рятувальники розбирають завали, тому кількість постраждалих та загиблих може збільшуватись
Внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.
«Попередньо вже 14 загиблих в Києві. Інформація буде уточнюватись», – йдеться в повідомленні.
Мера міста Віталій Кличко повідомив, що постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували.
Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки.
Крім того, Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці.
Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.
Кличко повідомив, що у столиці 16 постраждалих у столиці. Найбільше – в Соломʼянському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі.
Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.
Наслідки атаки російських терористів на Київ 😭 pic.twitter.com/CnFvEZv0ZL— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025
Людей шукають під завалами. Київ 17 червня 2025 року 😭 pic.twitter.com/q9MdLjEZN1
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025
Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.
А ще, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.
Постраждала від нічних обстрілів і Одеса.
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