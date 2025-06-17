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У Києві загинули 14 людей, ще понад 40 постраждали (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Києві загинули 14 людей, ще понад 40 постраждали (оновлено)
фото: Радіо Свобода

Рятувальники розбирають завали, тому кількість постраждалих та загиблих може збільшуватись

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

«Попередньо вже 14 загиблих в Києві. Інформація буде уточнюватись», – йдеться в повідомленні.

Мера міста Віталій Кличко повідомив, що постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували. 

Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки.

Крім того, Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.

Кличко повідомив, що у столиці 16 постраждалих у столиці. Найбільше – в Соломʼянському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі. 

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

А ще, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Постраждала від нічних обстрілів і Одеса.

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Теги: росія окупанти Київ війна ракета дрон

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