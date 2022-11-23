Масована ракетна атака: ОВА Київщини повідомила про влучання

Кулеба попередив про загрозу повторних обстрілів та закликах залишатися в укриттях

Під час масованого ракетного удару по території України сьогодні вдень, 23 листопада, окупанти влучили по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах Київської області. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram

«В області маємо влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах», – написав він.

Кулеба попередив про загрозу повторних обстрілів та закликах залишатися в укриттях.

Триває повітряна тривога.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

У всіх областях України станом на 13:00 оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Удень 23 листопада мешканці Одещини повідомили в соцмережах, що в регіоні лунають вибухи. Імовірно, працює наша протиповітряна оборона.

До відома, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.