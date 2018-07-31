Отруєння шаурмою у Києві: в лікарнях вже понад 30 осіб



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Хворі продовжують надходити, серед них є вагітні

У Києві госпіталізували до лікарень понад 30 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми. Про це повідомила провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві черговий спалах кишкової інфекції після вживання шаурми, з учорашнього дня тільки госпіталізованих, за моєю інформацією, вже більше 30 осіб», — написала вона.

За її словами, хворі продовжують надходити, серед них є вагітні. Вона зазначила, що клінічні показники захворювання схожі на сальмонельоз.

Раніше повідомлялося, що у Києві 16 людей отруїлися шаурмою. Всі вони напередодні їли шаурму, куплену в кіоску неподалік від ст. метро «Дарниця».