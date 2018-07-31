Масове отруєння шаурмою у Києві: в лікарнях уже 16 постраждалих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проводиться перевірка закладу, у якому громадяни придбали шаурму

Поліція Києва розпочала розслідування за фактом масового отруєння людей

До чергової частини Дніпровського управління поліції 30 липня впродовж дня надійшли повідомлення лікарів із різних інфекційних відділень медичних закладів про госпіталізацію громадян з гострими кишковими інфекціями.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, встановлено, що напередодні потерпілі купували шаурму на проспекті Броварському, після вживання якої почали себе погано почувати. Їх доставили до лікувальних закладів, одна потерпіла відмовилася від госпіталізації.

Слідчим відділом внесено відомості про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

«Наразі призначено ряд експертиз, серед яких судово-медичні та продуктів харчування. Також проводиться перевірка закладу, у якому громадяни придбали фаст-фуд. Поліція вилучила обладнання та спілкується із власником та працівниками», - повідомив начальник управління Олександр Кузьмін

На цей час із лікарняних закладів надійшло 16 повідомлень про отруєння.

Раніше повідомлялося, що у Києві п'ятеро людей отруїлися шаурмою. Всі вони напередодні їли шаурму, куплену в кіоску неподалік від ст. метро «Дарниця».