Масове отруєння шаурмою: постраждалим змінять діагноз на «сальмонельоз»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Приготування шаурми

У шаурмі, якою отруїлися люди в Києві, виявили сальмонелу

Діагноз людям, які отруїлися шаурмою в Києві, змінять із гострої кишкової інфекції на сальмонельоз. Про це повідомив голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан, передає телеканал «Київ».

Жертвами неякісної вуличної їжі стали 83 киянини, зокрема 12 дітей та одна вагітна жінка.

60 людей потрапили на лікарняні ліжка.

Держпродспоживслужба з'ясувала, що зіпсовану їжу продавали у чотирьох кіосках: поблизу метро «Дарниця», «Мінської», «Лісової», а також біля Річкового вокзалу.

Встановлено, що в усі ці торгові точки неякісні продукти постачав один суб'єкт господарювання, що здійснював реалізацію шаурми.

Два кіоски працювали без будь-яких дозволів, легальність роботи ще двох – нині встановлюють правоохоронці.

Винуватцю загрожує не лише адміністративна відповідальність – штраф мінімум у 8 тисяч гривень, а й кримінальна. Поліція Києва розпочала розслідування за фактом масового отруєння людей.

Як зазначили у мерії, лише 62 пересувні точки харчування у столиці мають документи для роботи. До того ж – не для приготування їжі, а лише для її розігріву.

Загалом же в місті, за неофіційними даними, майже 1,5 тисячі пересуваних яток із шаурмою.