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    Отруєння шаурмою у Києві: кількість постраждалих зросла до 83

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    Отруєння шаурмою у Києві: кількість постраждалих зросла до 83

    У постраждалих виявили гостру кишкову інфекцію

    Кількість постраждалих через отруєння шаурмою у Києві зросла до 83  людей.

    Про це йдеться у повідомлення Держспоживслужби України.

    «Держпродспоживслужба проводить заходи щодо локалізації спалаху гострої кишкової інфекції, яка виникла в Києві через вживання шаурми. Станом на сьогодні зареєстровано 83 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 12 випадків серед дітей», — йдеться у повідомленні.

    Унаслідок проведення перевірок інспекторами Держпродспоживслужби встановлено, що жоден МАФ, з діяльністю якого пов’язують отруєння, немає необхідних документів. На даний момент ці МАФи зачинені.

    Також встановлено, що у всі ці торгові точки небезпечну продукцію поставляв один постачальник.

    Відповідні матеріали передані в правоохоронні органи. За фактом вчинення протиправних діянь, які містять ознаки злочину, передбаченого статтею 325 КК України, порушено кримінальне провадження.

    Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих унаслідок отруєння шаурмою у Києві зросла до 71, серед них 10 дітей.

    Поліція Києва розпочала розслідування за фактом масового отруєння людей.

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