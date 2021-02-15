В Україну суне похолодання. Де 16 лютого вдарять найбільші морози

У ніч на 16-го лютого в Україні очікується -12-18 градусів

У найближчі дні в Україні очікується похолодання – вночі температура повітря подекуди опуститься до -22. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Діденко, у ніч на 16-го лютого в Україні очікується -12-18 градусів. А на північному сході, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Полтавщині та частині Черкащини буде -17-22 градуси.

«Вдень 16 лютого в більшості областей -7-14 градусів. На Заході, у південній частині та на південному сході максимально передбачається -4-9 градусів», – повідомила вона.

На Закарпатті вдень очікується найтепліша погода, від 2 морозу до 2 тепла. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, у західних областях – південний, невеликий, максимум помірний.

У Києві 16 лютого опадів не буде. На дорогах ожеледиця. Найближчої ночі -16-18 градусів, на околицях до -20 градусів, вдень -8-10 градусів.

17-18 лютого в Україні подекуди сипатиме снігом, тому морози злагіднішають, але лише в денні години. Потім градуси знову підуть вниз, а ближче до вихідних морози почнуть відчутно слабшати.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

У Києві 15 лютого знову сніжить. За оновленим прогнозом, снігопади продовжаться цього тижня. Столицю розчищають майже 500 одиниць спецтехніки.