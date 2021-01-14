Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)

Позашляховик врізався в поліцейський Toyota Prius і ще дві автівки

У результаті ДТП постраждала дівчина-поліцейська

У середу, 13 січня, пізно ввечері на перехресті вулиці Здолбунівської та Харківського шосе сталась масштабна ДТП.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

У всьому винен водій позашляховика Ford Edge, який у нетверезому стані протаранив одразу декілька автівок, які стояли на світлофорі.

За даними dtp.kiev.ua, позашляховик, рухаючись у напрямку Дарницької площі у лівій смузі, врізався в патрульний поліцейський Toyota Prius, Chevrolet Lacetti і Mazda 6.

У результаті ДТП постраждала дівчина-поліцейська. Вона шпиталізована.

На місці працювала поліція та оперативна група.

У водія виявлено 2,47 проміле алкоголю.