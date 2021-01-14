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    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)

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    Позашляховик врізався в поліцейський Toyota Prius і ще дві автівки - Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Позашляховик врізався в поліцейський Toyota Prius і ще дві автівки
    Фото: dtp.kiev.ua

    У результаті ДТП постраждала дівчина-поліцейська

    У середу, 13 січня, пізно ввечері на перехресті вулиці Здолбунівської та Харківського шосе сталась масштабна ДТП.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    У всьому винен водій позашляховика Ford Edge, який у нетверезому стані протаранив одразу декілька автівок, які стояли на світлофорі.

    За даними dtp.kiev.ua, позашляховик, рухаючись у напрямку Дарницької площі у лівій смузі, врізався в патрульний поліцейський Toyota Prius, Chevrolet Lacetti і Mazda 6.

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    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)

    У результаті ДТП постраждала дівчина-поліцейська. Вона шпиталізована.

    На місці працювала поліція та оперативна група.

    У водія виявлено 2,47 проміле алкоголю.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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