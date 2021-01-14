Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій врізався у три автівки (фото, відео)
У результаті ДТП постраждала дівчина-поліцейська
У середу, 13 січня, пізно ввечері на перехресті вулиці Здолбунівської та Харківського шосе сталась масштабна ДТП.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
У всьому винен водій позашляховика Ford Edge, який у нетверезому стані протаранив одразу декілька автівок, які стояли на світлофорі.
За даними dtp.kiev.ua, позашляховик, рухаючись у напрямку Дарницької площі у лівій смузі, врізався в патрульний поліцейський Toyota Prius, Chevrolet Lacetti і Mazda 6.
У результаті ДТП постраждала дівчина-поліцейська. Вона шпиталізована.
На місці працювала поліція та оперативна група.
У водія виявлено 2,47 проміле алкоголю.