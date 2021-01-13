У засніженій Одесі позашляховик потрапив під автокран: двоє дітей в лікарні

Протягом ночі й ранку 13 січня в Одесі випало понад 10 сантиметрів снігу

В Одесі автомобіль BMW X5 зіткнувся з автокраном на Житомирській вулиці, пише Думская.

У патрульній поліції повідомили, що в ДТП постраждали двоє дітей – хлопчики двох і 14 років, які були пасажирами автівки. Їх доставили в лікарню.

У результаті зіткнення, передня частина іномарки опинилася під бампером автокрана. Подробиці інциденту з’ясовуються.

Протягом ночі й ранку 13 січня в Одесі випало понад 10 сантиметрів снігу. Сніговий покрив прибирали 141 одиниця техніки та 1 600 людей.

Шляховики радять водіям бути максимально уважними на Одещині, а у разі необхідності – перечекати снігопад на спеціальних майданчиках для відстою транспорту.

Найближчими днями в деяких регіонах України очікується різке похолодання – синоптики радять не виходити на вулицю.