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    У засніженій Одесі позашляховик потрапив під автокран: двоє дітей в лікарні

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    <span>Передня частина іномарки опинилася під бампером автокрана</span> - У засніженій Одесі позашляховик потрапив під автокран: двоє дітей в лікарні
    Передня частина іномарки опинилася під бампером автокрана
    Фото: Патрульна поліція Одеської області

    Протягом ночі й ранку 13 січня в Одесі випало понад 10 сантиметрів снігу

    В Одесі автомобіль BMW X5 зіткнувся з автокраном на Житомирській вулиці, пише Думская. 

    У патрульній поліції повідомили, що в ДТП постраждали двоє дітей – хлопчики двох і 14 років, які були пасажирами автівки. Їх доставили в лікарню.

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    У засніженій Одесі позашляховик потрапив під автокран: двоє дітей в лікарні
    У засніженій Одесі позашляховик потрапив під автокран: двоє дітей в лікарні
    Фото: Патрульна поліція Одеської області

    У результаті зіткнення, передня частина іномарки опинилася під бампером автокрана. Подробиці інциденту з’ясовуються.

    Протягом ночі й ранку 13 січня в Одесі випало понад 10 сантиметрів снігу. Сніговий покрив прибирали 141 одиниця техніки та 1 600 людей.

    Шляховики радять водіям бути максимально уважними на Одещині, а у разі необхідності – перечекати снігопад на спеціальних майданчиках для відстою транспорту.

    Найближчими днями в деяких регіонах України очікується різке похолодання – синоптики радять не виходити на вулицю

    Теги: ДТП дороги Одеса снігопад
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