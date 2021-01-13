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    У Києві Mazda влетіла у відбійник і протаранила дві автівки (фото, відео)

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    У результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження - У Києві Mazda влетіла у відбійник і протаранила дві автівки (фото, відео)
    У результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: Магнолія-ТВ

    Mazda мчала по проспекту Перемоги з перевищенням швидкості

    У вівторок, 12 січня, пізно ввечері на проспекті Перемоги вКиєві сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку станції метро «Святошин» зіткнулися «Мазда», «Газель» підприємства «Київтеплоенерго» і «Део Ланос».

    Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Як розповіли учасники ДТП, всі автівки рухалися в одному напрямку. В якийсь момент водій комунальної машини відчув удар. Як з’ясувалося, то «Мазда» вдарилася об відбійник, а потім пішов ефект доміно. Вона зачепила «Газель», далі відбійник і вдарила «Део Ланос», від якого знову відскочила на відбійник. На цьому хаотичний рух «Мазди» закінчився.

    У ДТП ніхто не постраждав.

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    У Києві Mazda влетіла у відбійник і протаранила дві автівки (фото, відео)
    У Києві Mazda влетіла у відбійник і протаранила дві автівки (фото, відео)
    У Києві Mazda влетіла у відбійник і протаранила дві автівки (фото, відео)
    У Києві Mazda влетіла у відбійник і протаранила дві автівки (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    За словами водіїв, ймовірно керманич «Мазди» перевищив швидкість, про що свідчив скрегіт його гальм. За кермом був хлопець, а на пасажирському сидінні дівчина.

    На місці працювали правоохоронці, які з’ясовували всі обставини ДТП.

    Внаслідок аварії рух по проспекту Перемоги у напрямку Святошино був ускладнений.

    Як повідомлялось, 11 січня пізно ввечері на Набережному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

    11 січня на перетині вулиці Федорова та Малевича в Києві зіткнулися два автомобілі.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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