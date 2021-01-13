У Києві Mazda влетіла у відбійник і протаранила дві автівки (фото, відео)

Mazda мчала по проспекту Перемоги з перевищенням швидкості

У вівторок, 12 січня, пізно ввечері на проспекті Перемоги вКиєві сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку станції метро «Святошин» зіткнулися «Мазда», «Газель» підприємства «Київтеплоенерго» і «Део Ланос».

Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як розповіли учасники ДТП, всі автівки рухалися в одному напрямку. В якийсь момент водій комунальної машини відчув удар. Як з’ясувалося, то «Мазда» вдарилася об відбійник, а потім пішов ефект доміно. Вона зачепила «Газель», далі відбійник і вдарила «Део Ланос», від якого знову відскочила на відбійник. На цьому хаотичний рух «Мазди» закінчився.

У ДТП ніхто не постраждав.

За словами водіїв, ймовірно керманич «Мазди» перевищив швидкість, про що свідчив скрегіт його гальм. За кермом був хлопець, а на пасажирському сидінні дівчина.

На місці працювали правоохоронці, які з’ясовували всі обставини ДТП.

Внаслідок аварії рух по проспекту Перемоги у напрямку Святошино був ускладнений.

Як повідомлялось, 11 січня пізно ввечері на Набережному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

11 січня на перетині вулиці Федорова та Малевича в Києві зіткнулися два автомобілі.