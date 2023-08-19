Масштабна пожежа під Києвом: вибухи прогриміли у криміналістичному центрі МВС

У результаті інциденту є постраждалі працівники експертної служби МВС

Вибухи з подальшою пожежею сталися складському приміщенні на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС на Київщині. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Інформація про причини уточнюється.

Клименко запевнив, що це – «однозначно не приліт».

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У результаті інциденту є постраждалі працівники експертної служби.

Наразі пожежу локалізовано.

Понад 20 рятувальників та п’ять одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва задіяні до гасіння вогню.

Клименко закликав громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі.

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Раніше повідомлялося, що на околиці Києва прогриміли вибухи. Повітряної тривоги не було оголошено.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу «в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги». «В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – написав він у телеграм-каналі.

Згодом ДСНС повідомила, що у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.