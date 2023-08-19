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Вибухи на околиці Києва: перші деталі від рятувальників

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибухи на околиці Києва: перші деталі від рятувальників
На місці пожежі працюють рятувальники
фото: ДСНС

Оперативна інформація щодо ліквідації пожежі у районі Кільцевої дороги

У суботу, 19 серпня, о 10:55 у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

На місці працюють підрозділи ДСНС у складі 22 чоловік особового складу та п’яти одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва.

Як повідомлялося, у Києві прогриміли вибухи. Повітряної тривоги не було оголошено.

Над будинками піднімається чорний стовп диму.

Вибухи продовжують лунати. За інформацією від очевидців, нібито вибухають газові балони.

На місці вже працюють рятувальники ДСНС.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу «в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги». «В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – написав він у телеграм-каналі.

Теги: Київ пожежа вибух ДСНС

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