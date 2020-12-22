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    Масштабна пожежа в цеху на Київщині: з’явилося відео з місця події

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    Загорання сталося на другому поверсі та покрівлі цеху&nbsp; - Масштабна пожежа в цеху на Київщині: з’явилося відео з місця події
    Загорання сталося на другому поверсі та покрівлі цеху 
    Фото: ДСНС

    На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилося понад шість годин

    Пожежу, що виникла 21 грудня о 20:24 у двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху по виробництву меблів у Білій Церкві, було ліквідовано 22 грудня о 03:10. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Як повідомлялося, пожежа сталася на другому поверсі та покрівлі цеху на площі близько 1400 кв. м.

    До гасіння пожежі було залучено 50 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС.

    Рятувальники оприлюднили відео з місця події.

    Пожежу локалізовано о 21:57 та ліквідовано о 03:10.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, 20 грудня на Київщині горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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