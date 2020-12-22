Масштабна пожежа в цеху на Київщині: з’явилося відео з місця події
На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилося понад шість годин
Пожежу, що виникла 21 грудня о 20:24 у двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху по виробництву меблів у Білій Церкві, було ліквідовано 22 грудня о 03:10. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Як повідомлялося, пожежа сталася на другому поверсі та покрівлі цеху на площі близько 1400 кв. м.
До гасіння пожежі було залучено 50 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС.
Рятувальники оприлюднили відео з місця події.
Пожежу локалізовано о 21:57 та ліквідовано о 03:10.
Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 20 грудня на Київщині горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців.