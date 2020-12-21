На Київщині горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців (відео)

Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі

Вогнеборці за пів години ліквідували пожежу у квартирі

У неділю, 20 грудня, сталася пожежа у житловому будинку в місті Біла Церква. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 13:52, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було направлено рятувальників 3 та 4 Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.

Рятувальники встановили, що горить квартира на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку, виникла сильна задимленість.

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали трьох мешканців будинку.

Пожежу було локалізовано о 14:07 та повністю ліквідовано о 14:19.

Під час гасіння пожежі залучались 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.