У Києві сталась велика пожежа: горів приватний будинок (відео)
Рятувальники за годину ліквідували пожежу
Сьогодні, 21 грудня, виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку на вул. Гвардійській, 17 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до столичної рятувальної служби о 16:38.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
До місця події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
Рятувальники встановили, що горить дах двоповерхового приватного житлового будинку на полощі 150 кв. м.
Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 17:38, а о 17:45 - ліквідувати.
На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу підрозділів ДСНС.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Жертв та постраждалих немає.