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    У Києві сталась велика пожежа: горів приватний будинок (відео)

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    Горів дах будинку на площі 150 кв. м - У Києві сталась велика пожежа: горів приватний будинок (відео)
    Горів дах будинку на площі 150 кв. м
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за годину ліквідували пожежу

    Сьогодні, 21 грудня, виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку на вул. Гвардійській, 17 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до столичної рятувальної служби о 16:38.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві. 

    До місця події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. 

    Рятувальники встановили, що горить дах двоповерхового приватного житлового будинку на полощі 150 кв. м.

    Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 17:38, а о 17:45 - ліквідувати.

    На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Жертв та постраждалих немає.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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