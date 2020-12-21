У Києві сталась велика пожежа: горів приватний будинок (відео)

Рятувальники за годину ліквідували пожежу

Сьогодні, 21 грудня, виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку на вул. Гвардійській, 17 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до столичної рятувальної служби о 16:38.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Рятувальники встановили, що горить дах двоповерхового приватного житлового будинку на полощі 150 кв. м.

Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 17:38, а о 17:45 - ліквідувати.

На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.