На Київщині спалахнула масштабна пожежа у колишньому меблевому цеху
До гасіння залучено 50 чоловік особового складу та дев’ять одиниць техніки ДСНС
У Білій Церкві Київської області ввечері 21 грудня сталося займання в будівлі колишнього цеху по виробництву меблів.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«21 грудня о 20:24 у м. Біла Церква по вул. Івана Кожедуба, 359 в двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху по виробництву меблів на другому поверсі та покрівлі виникла пожежа на площі близько 1 тис. 400 м2», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загрози іншим будівлям та спорудам немає. Попередньо жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучено 50 чоловік особового складу та дев’ять одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, вчора на Київщині горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців.