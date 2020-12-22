На Київщині спалахнула масштабна пожежа у колишньому меблевому цеху

Загрози іншим будівлям та спорудам немає

До гасіння залучено 50 чоловік особового складу та дев’ять одиниць техніки ДСНС

У Білій Церкві Київської області ввечері 21 грудня сталося займання в будівлі колишнього цеху по виробництву меблів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«21 грудня о 20:24 у м. Біла Церква по вул. Івана Кожедуба, 359 в двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху по виробництву меблів на другому поверсі та покрівлі виникла пожежа на площі близько 1 тис. 400 м2», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загрози іншим будівлям та спорудам немає. Попередньо жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 50 чоловік особового складу та дев’ять одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, вчора на Київщині горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців.