  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині спалахнула масштабна пожежа у колишньому меблевому цеху

    • Розсилка
    Загрози іншим будівлям та спорудам немає - На Київщині спалахнула масштабна пожежа у колишньому меблевому цеху
    Загрози іншим будівлям та спорудам немає
    Фото: ДСНС

    До гасіння залучено 50 чоловік особового складу та дев’ять одиниць техніки ДСНС

    У Білій Церкві Київської області ввечері 21 грудня сталося займання в будівлі колишнього цеху по виробництву меблів.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «21 грудня о 20:24 у м. Біла Церква по вул. Івана Кожедуба, 359 в двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху по виробництву меблів на другому поверсі та покрівлі виникла пожежа на площі близько 1 тис. 400 м2», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що загрози іншим будівлям та спорудам немає. Попередньо жертв та постраждалих немає. 

    До гасіння залучено 50 чоловік особового складу та дев’ять одиниць техніки ДСНС.

    Нагадаємо, вчора на Київщині горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники Біла Церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies