Майбутньому музею під Поштовою площею загрожує обвалення



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Стародавня вулиця розміщена під Поштовою площею Фото: Александр Яремчук

Дерев'яні артефакти псуються через тимчасову консервацію, влітку пам'ятник двічі заливало водою

Роботи з укріплення ділянки на місці археологічних знахідок під Поштовою площею не ведуться через заборону прокуратури, яка розслідує законність будівництва тут торгово-розважального центру. За словами заступника голови Київської міської держадміністрації Дмитра Давтяна, столична влада має намір оскаржити рішення прокуратури, оскільки її хвилює питання безпеки і технічного стану об'єкта.

Дерев'яні артефакти псуються через тимчасову консервацію, а самому майбутньому музею загрожує обвалення. Відсутність дренажної системи влітку минулого року призвело до того, що пам'ятник двічі заливало водою. Тоді проблему підтоплень владнали за допомогою колодязів. Про загрозу обвалення в майбутньому музеї на Поштовій застерігають і в столичній адміністрації, повідомляє 100realty.ua.

«Зараз є, як ви знаєте, заборона прокуратури на проведення будівельних робіт, яку ми будемо оскаржувати, тому що для нас цей об'єкт важливий, його потрібно будувати. Тому що об'єкт стоїть не один рік в стані недобудови. Там буде музей однозначно, але мене зараз цікавить питання безпеки і технічного стану об'єкта», - прокоментував ситуацію Давтян.

Нагадаємо, 29 листопада 2018 року Київрада підтримала проект рішення, що передбачає припинення або істотну зміну інвестиційного договору із забудовником, який хотів побудувати торговий центр на Поштовій площі.

На Поштовій площі в Києві побудують і музей, і торговий центр на місці, де під час будівництва знайшли фрагмент вулиці ХІ-ХІІ ст.