  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Рашисти викрали сина голови Запорізької райдержадміністрації

    Олег Буряк заявив, що його сина викрали на блокпості&nbsp; - Рашисти викрали сина голови Запорізької райдержадміністрації
    Олег Буряк заявив, що його сина викрали на блокпості 
    фото: Запорізька обласна державна адміністрація

    Дерслужбовець припускає, що підлітка затримали після того, як дізналися, хто його батько

    Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк заявив, що його сина викрали російські окупанти.

    Владиславу лише 16 років. Про це Буряк повідомив у відеозверненні, яке опублікувала «Демократична сокира» у Telegram.

    Викрадення сталося на блокпості терористів у Василівці Запорізької області. Владислав був в автоколоні, що рухалася з Маріуполя до Запоріжжя.

    За словами Буряка, зараз невідомо, де перебуває син. Він звернувся до європейської спільноти та загалом до людей із закликом про допомогу звільнити сина від загарбників.

    Російські окупанти також викрали селищного голову Кирилівки, що у Запорізькій області. Івана Малєєва відвезли до «комендатури».

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна викрадення Україна Запорізька область окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти викрали сина голови Запорізької райдержадміністрації