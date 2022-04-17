Рашисти викрали сина голови Запорізької райдержадміністрації

Олег Буряк заявив, що його сина викрали на блокпості

Олег Буряк заявив, що його сина викрали на блокпості

Дерслужбовець припускає, що підлітка затримали після того, як дізналися, хто його батько

Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк заявив, що його сина викрали російські окупанти.

Владиславу лише 16 років. Про це Буряк повідомив у відеозверненні, яке опублікувала «Демократична сокира» у Telegram.

Викрадення сталося на блокпості терористів у Василівці Запорізької області. Владислав був в автоколоні, що рухалася з Маріуполя до Запоріжжя.

За словами Буряка, зараз невідомо, де перебуває син. Він звернувся до європейської спільноти та загалом до людей із закликом про допомогу звільнити сина від загарбників.

Російські окупанти також викрали селищного голову Кирилівки, що у Запорізькій області. Івана Малєєва відвезли до «комендатури».