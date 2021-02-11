У МОЗ розповіли, як вакцинуватимуть вагітних та тих, хто вже перехворів на Covid-19

МОЗ схвалив рекомендації НТГЕІ з окремих питань вакцинації проти Covid-19 в Україні

У МОЗ рекомендують вагітним жінкам відтермінувати щеплення до часу після завершення вагітності

Міністерство охорони здоров'я схвалило рекомендації експертів щодо особливостей вакцинації проти коронавірусу деяких категорій громадян.

Про це повідомили на сайті МОЗ.

Зокрема, Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) визначила, що людям, які мають гострий перебіг Covid-19 та не отримували жодної дози вакцини, краще відтермінувати введення першої дози вакцини на 6 місяців.

Якщо ж інфекція розвинулась після отримання першої дози вакцини ㅡ другу варто отримувати лише за пів року.

Тим, хто вже перехворів на Covid-19 (після введення першої дози вакцини чи просто через інфікування), за бажанням можуть ввести вакцину раніше ніж за шість місяців, але за умови, що вакцин буде достатньо для пріоритетних груп.

Для людей, що раніше отримували терапію антитілами від Covid-19 чи плазму реконвалесцентів, експерти також рекомендують відкласти щеплення хоча б на пів року. Як зазначають у НТГЕІ, вакцинація проти Covid-19 жодним чином не має впливати на терапевтичну тактику пацієнта.

У МОЗ рекомендують вагітним жінкам відтермінувати щеплення до часу після завершення вагітності – навіть якщо вагітність настала після введення першої дози вакцини.

Водночас медпрацівникам дозволять робити щеплення попри вагітність, оскільки користь від вакцини переважає над ризиком інфікуватися під час роботи.

Жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень. Однак у МОЗ зазначають, що ці рекомендації тимчасові та можуть змінитися.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

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