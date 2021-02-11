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    Київрада виділила 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу

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    Столична влада планує провести вакцинацію пів мільйона найуразливіших категорій киян - Київрада виділила 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу
    Столична влада планує провести вакцинацію пів мільйона найуразливіших категорій киян
    Фото з відкритих джерел

    Столиця закупить мільйон доз вакцини вакцинації киян

    На сьогоднішньому засіданні депутати Київської міської ради підтримали проект рішення про внесення змін до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки та виділили 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу у столиці. За таке рішення проголосували 89 депутатів.

    Таким чином, Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти на закупівлю вакцини, повідомляє пресслужба мера Києва.

    «Ми повинні упередити масове поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста», – наголосив міський голова Віталій Кличко.

    Київ розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини для щеплення загалом пів мільйона найуразливіших категорій киян. Вакцину Київ планує закупити напряму – у виробника.

    Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax

    Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

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    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада вакцинація коронавірус
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