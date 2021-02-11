Київрада виділила 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу
Столиця закупить мільйон доз вакцини вакцинації киян
На сьогоднішньому засіданні депутати Київської міської ради підтримали проект рішення про внесення змін до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки та виділили 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу у столиці. За таке рішення проголосували 89 депутатів.
Таким чином, Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти на закупівлю вакцини, повідомляє пресслужба мера Києва.
«Ми повинні упередити масове поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста», – наголосив міський голова Віталій Кличко.
Київ розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини для щеплення загалом пів мільйона найуразливіших категорій киян. Вакцину Київ планує закупити напряму – у виробника.
Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.
Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю