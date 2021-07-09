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    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)

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    У парку&nbsp;&laquo;Прибережний&raquo;&nbsp;облаштовують прогулянкові та велодоріжки - Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)
    У парку «Прибережний» облаштовують прогулянкові та велодоріжки
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    У рамках першої черги облаштовують 2,2 гектари зеленої зони

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як будують новостворений парк «Прибережний» у затоці Берковщина на столичних Осокорках. Відео Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «У столиці триває будівництво парку «Прибережний» у затоці Берковщина, що на столичних Осокорках. Загальна площа парку буде 7,5 гектарів. Поки що в рамках першої черги облаштовуємо 2,2 гектари зеленої зони. Парк дуже важливий для мешканців Осокорків та Позняків, адже тут є і вихід до водойми, пляж, і масштаби зеленої зони вражають! Раніше ця територія була звалищем будівельного сміття. Але в минулому році ми її розчистили і вже частково влаштували та продовжуємо облаштовувати прогулянкові та велодоріжки. Встановили на території, де вже завершений благоустрій, лави та урни для сміття. Тривають роботи із встановлення поливо-зрошувальної системи», – повідомив Кличко у дописі до відео.

    Також у парку буде сучасне LED-освітлення. Встановлять і 4 дитячих майданчики, зокрема з інклюзивними елементами, а також спортивний майданчик. Для дітей створять зону розваг – майданчик із фігурами героїв мультфільмів. А в рамках інвестиційного проєкту, за кошти інвестора, на території зеленої зони уже облаштували багатофункціональне футбольне поле. У береговій зоні парку з’явиться оглядовий майданчик, а також пляжна зона для відпочинку.

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    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)
    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)
    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)
    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)
    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)
    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)
    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)
    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)
    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)
    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)
    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)
    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)

    Роботи з облаштування першої черги планують завершити вже у вересні цього року.

    Нагадаємо, сьогодні в столиці є 128 парків та 618 скверів, зальною площею 3850,5 гектарів. Тільки у 2020 році Київрада підтримала 75 ініціатив щодо створення нових зелених зон загальною площею майже 56,5 гектарів. А з початку цього року – ще 7 ініціатив щодо створення нових зелених зон на загальній площі близько 4 гектарів.

    Відтепер всі зелені зони, які перебувають на балансі комунального об’єднання «Київзеленбуд» та підприємств, які входять в об’єднання, внесено в реєстр зелених зон.

    Теги: Віталій Кличко Київ будівництво Київзеленбуд парк
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    Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)