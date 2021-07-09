Мер показав, як на місці звалища на Осокорках будується парк (фото, відео)

У рамках першої черги облаштовують 2,2 гектари зеленої зони

Мер Києва Віталій Кличко показав, як будують новостворений парк «Прибережний» у затоці Берковщина на столичних Осокорках. Відео Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«У столиці триває будівництво парку «Прибережний» у затоці Берковщина, що на столичних Осокорках. Загальна площа парку буде 7,5 гектарів. Поки що в рамках першої черги облаштовуємо 2,2 гектари зеленої зони. Парк дуже важливий для мешканців Осокорків та Позняків, адже тут є і вихід до водойми, пляж, і масштаби зеленої зони вражають! Раніше ця територія була звалищем будівельного сміття. Але в минулому році ми її розчистили і вже частково влаштували та продовжуємо облаштовувати прогулянкові та велодоріжки. Встановили на території, де вже завершений благоустрій, лави та урни для сміття. Тривають роботи із встановлення поливо-зрошувальної системи», – повідомив Кличко у дописі до відео.

Також у парку буде сучасне LED-освітлення. Встановлять і 4 дитячих майданчики, зокрема з інклюзивними елементами, а також спортивний майданчик. Для дітей створять зону розваг – майданчик із фігурами героїв мультфільмів. А в рамках інвестиційного проєкту, за кошти інвестора, на території зеленої зони уже облаштували багатофункціональне футбольне поле. У береговій зоні парку з’явиться оглядовий майданчик, а також пляжна зона для відпочинку.

Роботи з облаштування першої черги планують завершити вже у вересні цього року.

Нагадаємо, сьогодні в столиці є 128 парків та 618 скверів, зальною площею 3850,5 гектарів. Тільки у 2020 році Київрада підтримала 75 ініціатив щодо створення нових зелених зон загальною площею майже 56,5 гектарів. А з початку цього року – ще 7 ініціатив щодо створення нових зелених зон на загальній площі близько 4 гектарів.

Відтепер всі зелені зони, які перебувають на балансі комунального об’єднання «Київзеленбуд» та підприємств, які входять в об’єднання, внесено в реєстр зелених зон.