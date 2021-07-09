З’явився реєстр зелених зон Києва з цифровою картою

Наразі у столиці є 128 парків та 618 скверів

Реєстр зелених зон поки що працює в тестовому режимі

Відтепер всі зелені зони, які перебувають на балансі комунального об’єднання «Київзеленбуд» та підприємств, які входять в об’єднання, внесено в реєстр. Про це повідомив генеральний директора «Київзеленбуду» Олексій Король на своїй сторінці у Facebook.

Знайти реєстр зелених зон можна в інформаційно-аналітичній системі «Майно» за посиланням https://gis.kyivcity.gov.ua/green_zones/.

Король повідомив, що це карта, яка має наступну інформацію:

чи перебуває територія на балансі підприємств КО «Київзеленбуд» чи підприємств об’єднання;

який статус має ділянка;

площа території;

рішення Київської міської ради про статус, дозволи та інші щодо даного об’єкта;

інформацію про капремонт/реконструкцію;

контакти відповідальних осіб;

деякі об’єкти мають фото- та відеогалерею.

Для зручності на мапі є шари, розділені по типу об’єкта, та підключені до відображення на карті. Кожен матиме можливість вибірково працювати з тим шаром, який необхідно дослідити. Тобто, якщо цікаві парки, слід обрати цей шар.

«Поки що реєстр працює в тестовому режимі, проте він вже доступний для кожного», – зазначив Король.

Нагадаємо, сьогодні в столиці є 128 парків та 618 скверів, зальною площею 3850,5 гектарів. Тільки у 2020 році Київрада підтримала 75 ініціатив щодо створення нових зелених зон загальною площею майже 56,5 гектарів. А з початку цього року – ще 7 ініціатив щодо створення нових зелених зон на загальній площі близько 4 гектарів.