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    З’явився реєстр зелених зон Києва з цифровою картою

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    Наразі&nbsp;у столиці є 128 парків та 618 скверів - З’явився реєстр зелених зон Києва з цифровою картою
    Наразі у столиці є 128 парків та 618 скверів
    Фото з відкритих джерел

    Реєстр зелених зон поки що працює в тестовому режимі

    Відтепер всі зелені зони, які перебувають на балансі комунального об’єднання «Київзеленбуд» та підприємств, які входять в об’єднання, внесено в реєстр. Про це повідомив генеральний директора «Київзеленбуду» Олексій Король на своїй сторінці у Facebook.

    Знайти реєстр зелених зон можна в інформаційно-аналітичній системі «Майно» за посиланням https://gis.kyivcity.gov.ua/green_zones/.

    Король повідомив, що це карта, яка має наступну інформацію:

    • чи перебуває територія на балансі підприємств КО «Київзеленбуд» чи підприємств об’єднання;
    • який статус має ділянка;
    • площа території;
    • рішення Київської міської ради про статус, дозволи та інші щодо даного об’єкта;
    • інформацію про капремонт/реконструкцію;
    • контакти відповідальних осіб;
    • деякі об’єкти мають фото- та відеогалерею.

    Для зручності на мапі є шари, розділені по типу об’єкта, та підключені до відображення на карті. Кожен матиме можливість вибірково працювати з тим шаром, який необхідно дослідити. Тобто, якщо цікаві парки, слід обрати цей шар.

    «Поки що реєстр працює в тестовому режимі, проте він вже доступний для кожного», – зазначив Король.

    Нагадаємо, сьогодні в столиці є 128 парків та 618 скверів, зальною площею 3850,5 гектарів. Тільки у 2020 році Київрада підтримала 75 ініціатив щодо створення нових зелених зон загальною площею майже 56,5 гектарів. А з початку цього року – ще 7 ініціатив щодо створення нових зелених зон на загальній площі близько 4 гектарів.

    Теги: Київ Київзеленбуд парк реєстр
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    З’явився реєстр зелених зон Києва з цифровою картою