Мережа висміяла новий пресцентр Ради (фото)

Людей обурює, на що влада витрачає податки громадян

У стінах Верховної Ради облаштували новий пресцентр. Відповідні фото опублікував Ян Доброносов у Facebook.

У мережі люди одразу почали коментувати нову студію, обурюючись тим, на що витрачають податки українців. Під фото дописувачі пишуть, що пресцентр облаштували на третьому поверсі у кулуарах парламенту.

«Рада тепер остаточно перетворилася на телестудію)? страшно туди йти тепер», «Це новий пресцентр. Тут і брифінги будуть», «Це фактично всі кулуари третього поверху?», «І на це йдуть наші податки...», «Танцпол є. Концерти можна давати», «Шапіто.tv».

Раніше повідомлялося, державний телеканал «Рада» оплачує послуги акторів для виробництва новин та шоу.

Раніше «Главком» повідомляв, що керівництво каналу «Рада» не пояснює, куди йдуть бюджетні гроші. У 2022 році фінансування парламентського каналу «Рада» зросло майже всемеро порівняно з минулим роком.

До слова, 11 січня телеканал «Рада» під фото спікера парламенту Руслана Стефанчука написав слова «раптово помер». Зокрема, «Рада» у новинній стрічці повідомляла про смерть голови Європарламенту Давіда Сассолі, проте фото Руслана Стефанчука, який коментував смерть європейського політика, було розміщене на екрані таким чином, що знизу був напис «раптово помер».