Застарілі комунікації та мала квадратура: у Києві «гостинки» продають за ціною новобудов

Багато подібних квартир переступили планку в $2 тис. за кв. м

Власники київських «гостинок» підняли ціни за квадратний метр і їх вартість часом більша, ніж на столичному Печерську та у новобудовах. Про зростання цін на квартири пише видання 44.ua

У випадку з невеликими квартирами готельного типу ціна зросла як мінімум удвічі.

Багато подібних квартир переступили планку в $2 тис. за квадратний метр.

Наприклад, готельку на Дегтярівській, 11В пропонується за $53 тис., або за $2,650 за м². А на вул. Зодчих, 80а, на самій околиці Києва, рівно по $2 тис. за метри, або за 42000 загалом. За мізерну квартиру в Мінському масиві, за Кондратюком, 4В, запитують 1,076,090 грн, або понад 50 тис. грн. за квадрат.

На вулиці Доброхотова, 26, 20-метрову площу 1967 року хочуть продати по $2050 за метр, або за $41 тис. Але абсолютним рекордсменом з абсурдності стала перероблена смарт-квартира на Оболоні на вул. Героїв Дніпра, 15. 21-метрова коморка в холодному, панельному будинку 1977 року, коштує цілих $56,000, або $2,667 тис. за один метр.

Подібних варіантів досить багато. Ми вирішили порівняти ціни з нормальними квартирами, не готельного типу, і вони дуже відрізняються. Багато будинків можна знайти вартість менше $1000. Наприклад, на Рокосовського, 3, повнорозмірну квартиру 36 метрів з ремонтом продають за $35,000, по 972 долари за кв.м.

А двокімнатну квартиру в 53,6 метрів на вулиці Лаврухіна, 7 можна купити за $40 тис. по $746 за квадрат. Схожі варіанти є й у інших районах. На Вацлава Гавела, Булаховського, Перова, Туполєва, Гречка, та на багатьох інших вулицях. Хоч би як абсурдно це звучало, але до $50 тис можна купити і двох, і трикімнатну квартиру з гарною квадратурою, тоді як за смарт, у якому не можна розвернутися, просять $56 тис. Чотирьохкімнатну квартиру поруч із метро «Святошино» можна купити навіть за $65,000.

А найцікавіше, що на Печерську іноді ціни за квадратний метр у рази дешевші. На Лютеранській є варіанти $319, а на Шовковичній – по $848 за метр. У самому центрі ціна, звичайно, значно дорожча, за рахунок великої квадратури. У Печерському районі можна знайти пристойні варіанти ціною $78 тис. Не набагато дорожче, ніж убитий смарт на околиці. Іноді навіть у нових будинках ціна доступніша.

Багато зацікавлених у подорожчанні посередників, які називають себе ріелторами, пояснюють стрімке подорожчання великим попитом, а також рентабельністю невеликих квартир для їхньої здачі в оренду.

Однак, що стосується попиту – після Нового року він упав, і кількість угод різко скоротилася, а підйом «гостинок» у ціні насправді став результатом активного інвестування в них. Кілька років тому такі квартири коштували по 18-20 тисяч, а ще влітку можна було знайти по $25,000. Але бажаючі нажитися інвестори стали швидко скуповувати все більш-менш доступне житло.

У результаті люди, які перебувають у пошуку бюджетної квартири для себе, залишаються абсолютно без варіантів.

За словами експертів, ця мильна бульбашка повинна неодмінно луснути, адже стан «гостинок» тільки погіршується, а в місті стає дедалі більше нового житла. Незабаром, жадібні інвестори, що не продумали свої дії, обов'язково зіткнуться з різким обвалом штучно завищених цінників, оскільки реального попиту немає.

«Готельки» – це будинки, що будувалися у 1960-70-ті роки. Всі квартири в них виключно однокімнатні, і в основному це 21-24 кв м. Дуже маленька кухня, мізерний санвузол, в якому не міститься навіть раковина, і в більшості випадків дуже поганий стан.

Багато квартир у цих будинках розбиті, а деякі зовсім знищені. Комунікації застаріли, матеріали починають розкладатися, але незважаючи на все це, саме такі квартири коштують дорожче за решту.

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