«Ганяють Лисого»: соцмережі висміяли кадрові призначення Банкової

Ігор Лисий в один день втратив посаду керівника Держуправління справами, проте глава держави відразу його відновив

У мережі жартують, що в Офісі президента нарешті зайнялись важливими державними справами

Президент Володимир Зеленський перепризначив Ігоря Лисого керівником Державного управління справами (ДУС). Відповідний указ № 616/2021 оприлюднений на сайті Офісу президента.

«Призначити Лисого Ігоря Васильовича Керівником Державного управління справами з дати фактичного виконання ним посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться у документі.

Водночас попереднім указом №615/2021 того ж дня Лисого, призначеного за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину від Covid-19, звільнили з посади керівника ДУС у зв’язку із закінченням контракту.

У мережі вже жартують, в Офісі президента нарешті зайнялись важливими державними справами – «ганяють Лисого».

Користувачі соцмереж припускають, що таким чином чиновник ще й отримає вихідну допомогу.

Нагадаємо, у серпні Зеленський затвердив Лисого переможцем конкурсу на главу Держуправління справами. Раніше Зеленський призначив його керівником ДУСі у грудні 2020 року.

До цього Лисий з січня 2020 року обіймав посаду заступника голови ДУС, а з червня того ж року виконував обов'язки голови ДУС після звільнення з цієї посади Сергія Борзова, призначеного головою Вінницької обласної державної адміністрації.

Згідно з декларацією, Лисий разом із дружиною володів чеською компанією Praga Strasnice Trading, будинком у Хмельницькій області та орендував житло у Києві. Крім того, Лисий вказав $32 тис., 225,3 тис. грн і €297,5 тис. готівкою, тоді як його дружина нібито відмовилася надати інформацію про свої заощадження.

До слова, Зеленський призначив на посади 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану.

Також повідомлялося, що у відставку йде заступник глави МЗС Божок, який проходив у «справі Семочка».