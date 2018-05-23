На Бессарабці здувся м’яч Ліги чемпіонів (фото)

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Фото: Інформатор Здутий м’яч Ліги чемпіонів повис на мотузках

Наразі невідомо, чому м'яч почав здуватися

Вранці у середу, 23 травня, у Києві біля Бессарабської площі здувся один з м'ячів, встановлених до фіналу Ліги чемпіонів. Надувна конструкція повисла на стропах.

До знаменної футбольної події величезні надувні м'ячі встановили по всьому центру столиці. Але один з них не дочекався старту заходу і «засумував», перетворившись у гумовий млинець, який повис на мотузках, пише Інформатор.

«Невідомо, чому м'яч почав здуватися. Можливо, постаралися хулігани, яким захотілося його проткнути. Або хтось невдало спробував вкрасти конструкцію під покровом ночі, пошкодивши її в процесі. А може бути провиною всьому погано закріплена заглушка, через яку поступово виходило повітря. Як би там не було, м'яч здувся. Але уболівальників це не засмутило. Напевно інсталяцію скоро полагодять, і Київ зустріне фінал ЛЧ в повній готовності», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві розгорівся скандал навколо логотипів російської газової компанії «Газпром», які розмістили в центрі столиці України.

Представник КМДА по фіналу Ліги чемпіонів Андрій Мірошниченко на спеціальній прес-конференції, присвяченій організації фіналу заявив про те, що спонсор Ліги чемпіонів «Газпром» не буде представлений на вулицях Києва в дні фіналу. Проте, реклама «Газпрому» все ж з'явилася.

Київська влада попросила УЄФА як організатора Ліги чемпіонів зняти рекламу російського «Газпрому» з банерів у «Фестивальному містечку» у центрі столиці. В УЄФА пішли на відмову від промо-стенду цієї компанії.

22 травня логотип «Газпрому» прибрали з банерів.

Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».



